米海軍の要員が空母「エイブラハム・リンカーン」の飛行甲板でFA18F「スーパーホーネット」を走行させる様子/US Navy/US Central Command Public Affairs（CNN）米下院は3日、トランプ大統領の対イラン戦争における権限を制限する決議案を可決した。トランプ氏と、同氏による戦争への対応に対する重大な反発となる。民主党は下院と上院の双方で、トランプ氏の戦争権限を制限するための採決を繰り返し主導してきたが、この取り組み