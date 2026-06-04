北海道・旭川市の橋から女子高校生を落下させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告が、4日の公判で「殺意を持っていたのは共犯の女」という趣旨の証言をした。20秒ほど言葉に詰まり泣き出す3日に引き続き行われた4日の被告人質問で、弁護側から逮捕後2年あまりの過ごし方について問われた内田被告は…。内田梨瑚被告：取り調べが終わって令和6年7月4日に拘置所に移って1人の時間を過ごしていくうちに、被害者を亡くしてしまっ