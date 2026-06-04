ケネディ宇宙センターから打ち上げられるスペースXの「ファルコンヘビー」ロケット＝2024年6月/Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP/Getty Images（CNN）米スペースXは3日、新規株式公開（IPO）を通じて750億ドル（約12兆円）を調達する計画を発表した。同社の時価総額は約1兆7700億ドル（約283兆円）となり、既に世界長者番付トップの経営者イーロン・マスク氏は、資産総額1兆ドルを超す史上初の「トリリオネア」になる可能性がある