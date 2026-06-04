公益財団法人日本骨髄バンク（東京）は２０２６年度、白血病治療に使う骨髄などの提供者（ドナー）の募集を、オンラインで始める方針だ。若者を中心に登録しやすくすることで、ドナーの不足解消につなげる狙いがある。白血病を含む血液の病気の患者が薬物治療などで十分な効果が期待できない場合に、骨髄や、骨髄から血中に流れ出た末梢（まっしょう）血幹細胞の移植が治療の選択肢となる。これらの移植では、患者とドナーで白