米映画「プリティ・ウーマン」（1990年）などで知られる米俳優リチャード・ギア（76）が2日、トランプ米大統領を「狂人」と呼び、米国の良いところをほとんどすべて破壊したと批判した。人権活動家としても知られるギアは、ノルウェーの首都オスロで開催された世界的な人権会議シリーズ「オスロ・フリーダム・フォーラム」に出席。バーツラフ・ハベル創造的異議国際賞のプレゼンテーターを務めた際に、「私たちは、私がこの地球上