日本代表FW伊東純也（ゲンク／ベルギー）が3日、メディア対応を行なった。日本代表は現地2日夜にメキシコ・モンテレイに到着し、気温30度を超える3日に、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ（事前キャンプ）初日の練習を実施した。練習に参加した伊東は「個人的にはこの温度だったら大丈夫。もっと暑かったのを想像していたので」と暑さはあまり問題がないことを強調しつつ、「練習終わった後すぐアイ