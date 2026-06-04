４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの松本伊代（６０）が出演。還暦を迎えて感じた体の変化を明かした。昨年６月に６０歳になった松本。はじめは「還暦っていう言葉が慣れなくて、スイートシックスティーとか節目の年だからねとか。そんなふうに言って」と受け入れがたかったというが、「還暦って通常より数段お祝いされて、お祝いしていただくうちに慣れてきて、還暦がもう終わっちゃうか