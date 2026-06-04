米ラジオ局の番組内でアナリストのニコースキー氏が言及したドジャース・大谷翔平投手は今季、圧倒的な投球でサイ・ヤング賞候補に挙げられている。一方で、受賞に対して“反対”の姿勢をとるのが、元ソフトバンクで、現在は米ラジオ局「MLBネットワーク」のホストを務めるCJ・ニコースキー氏だ。同氏は米番組に出演し、懸念点を示した。今季の大谷は投手として無双状態を誇っている。直近の登板となった5月27日（日本時間28日