きのう、兵庫県たつの市の川で見つかった遺体は、母親と娘が自宅で殺害された事件で公開手配されていた男でした。男の死因は分からず、胃に食べ物はほとんど残っていなかったということです。男の遺体はきのう午前10時半ごろ、たつの市を流れる「揖保川」の支流で見つかりました。警察が遺体の身元を調べたところ、先月、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が自宅で殺害された事件で公開手配されていた元隣人の大山賢二容疑者