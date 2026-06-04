海上の安全を守るプロフェッショナル、第四管区海上保安本部の公式X（@JCG_4th_RCGH）が「フラミンゴ保護しました」と報告しました。日本の海上でフラミンゴ？と思ったら、投稿された写真は「フラミンゴ型のフロート（浮き具）」でした。【写真】海上保安本部が保護したビニールのフラミンゴ浮き具 一見ほっこりネタに思えるこの投稿。しかし、海を守るプロがにじませた、命に関わる重要なメッセージが込められていま