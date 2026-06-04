勤務先の東京都の公立小で女児4人の下着を盗撮したなどとして、警視庁少年育成課は4日までに、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの疑いで、教諭杉野佑容疑者（39）＝東京都港区＝を逮捕した。同課によると、容疑者は「仕事のストレスを発散するためだった」と供述している。逮捕容疑は2024年4月〜25年10月、小学校の教室や体育館で、女児4人のショートパンツ内などをスマートフォンで撮影した疑い。容疑者はうち1人を体育