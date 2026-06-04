アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、早ければ今週末にも進展が見られる可能性があるとの認識を示しました。トランプ大統領「イランは合意への署名に非常に近づいている。彼らと非常にうまくやっているし、ここ数晩をみれば分かるだろう」トランプ大統領は3日、イランとの協議について「今週末にも進展が見られる可能性がある」との見通しを示しました。その上でイランが管理する高濃縮ウラン