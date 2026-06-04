ABEMAの声優バラエティー番組『声優と夜あそび 金【関智一×戸谷菊之介】#5』の公式レポートが到着した。放送では、戸谷の代理MCとして、川島零士が出演したほか、ゲストとして山口勝平が夜あそび初登場。山口が出演する『TVアニメ「ワンピース」エルバフ編』とのコラボ企画や、山口にさまざまな質問をぶつける「あれもこれも聞きたい！勝平さん深掘り百本ノック」などで大盛り上がりの“夜あそび”が展開された。【写真】顔ウソ