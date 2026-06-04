特大車なのに「中型車料金」で東名を利用NEXCO中日本は2026年6月1日、車種区分を偽装した不正通行者を通報し、神奈川県警によって逮捕されたと発表しました。一体何があったのでしょうか。高速道路や有料道路では、車種によって料金の区分が異なります。【画像】「ええぇぇ…」 これが「ETCゲート強行突破」の瞬間です！ 画像で見る（30枚以上）NEXCO中日本が管轄する道路では、軽自動車やバイクなどの「軽・二輪」、3・