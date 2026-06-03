ちょっと不便だけど我慢している……。そんな日常のプチストレスを解消してくれるアイテムが【セリア】にあります！ 今回はセリアで販売されている、"見つけたら即買い推奨"の便利グッズをご紹介。売り切れ前にゲットして、日常をぐっと快適にアップデートしてみて。 アレンジもできる傘ホルダー 【セリア】「傘ホルダー ねこ型 カラビナ付き」\110（税込） 傘をバッグの持ち手に付けることができ