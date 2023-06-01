今年３月、大阪府泉南市の店舗に侵入しスマホ６０台を盗んだなどとして６月３日に公開手配されていた男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪府堺市の自称フリーター・藤原朋輝容疑者（２８）です。 警察によりますと、藤原容疑者は今年３月、堺市北区の会社事務所に侵入し、現金５万円などを盗んだほか、泉南市の中古スマートフォン販売店に侵入しスマホ６０台（４３４万円相当）