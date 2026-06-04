7回の好機で申告敬遠→今季7個目でナ・リーグ1位タイ【MLB】ドジャース 6ー5 Dバックス（日本時間3日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。7回の好機で申告敬遠され、敵地にもかかわらずブーイングが発生。珍しい光景に対し、米ファンの間で物議を醸している。4-2と2点リードで迎えた7回の第4打席だった。先頭のラッシングが二塁打を放ち