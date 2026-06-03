親の介護問題は、介護それ自体のみならず、それまでの家族の軋轢（あつれき）が一気に噴き出すきっかけにもなりがちだ。きょうだいがいればいたで話し合いがうまくいかなかったり、一人っ子なら一人で決めかねたり後悔したり。子から見れば、親が無神経に思えることもあるし、親から見れば子が冷たく感じられることもあるだろう。【マンガ】要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは。「正しい選択なのか」43歳女性の心は揺れ