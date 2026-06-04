YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」が、ボーイズグループSEVENTEENのコンテンツの中国語字幕において、台湾を「海外」と表記したという指摘を受け、謝罪した。去る6月3日、「Channel Fullmoon」は公式SNSを通じて、「まず、今回の字幕翻訳における台湾関連の表記によって、不快感を覚え、傷つかれた視聴者の皆様に心からお詫び申し上げる」と文章を掲載した。【関連】台湾出身のTWICE・ツウィ、中国人ファンから袋叩きこれに先