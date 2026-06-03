株式会社ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）で、2026年6月17日（水）から楽しめる新しいメニューやショーの詳細を紹介する。さらに、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内リニューアルについても紹介する。■新メニューが登場ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜2,090円（税込）、ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート2,530円