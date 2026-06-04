家電量販店最大手の「ヤマダホールディングス」と西日本を中心に展開する「エディオン」が経営統合を検討していることがわかりました。ヤマダホールディングスとエディオンは現在、経営統合に向けた協議を進めていて、持ち株会社の設立を検討しているということです。5日に開く取締役会で正式に決議する予定だとしています。売上規模でみるとヤマダがおよそ1兆7000億円、エディオンがおよそ8000億円で、経営統合が実現すると、単純