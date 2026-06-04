大好きな父ちゃんが遊びに来ると、普段はしっかり者のお兄ちゃん猫が愛らしすぎる姿に…？赤ちゃん時代から変わらない微笑ましい光景が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6.4万回再生を突破し、「ほんと相思相愛ですね！！」「甘え方が半端ない」「深い愛情と絆を感じますね」といったコメントが寄せられました。 【動画：『赤ちゃんのころお世話してくれた人』が家に来た結果→黒猫が大喜びして…