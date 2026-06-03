日本ハム（大阪市北区）のソーセージ「シャウエッセン」の公式「X」アカウントが6月3日までに更新。「やけくそシャウエッセン丼」の画像をアップし、反響が起きています。【えっ？】なんだ「シャウ狩り」って？とんでもないイベントがっ！「シャウエッセン」使った簡単レシピも見る！公式アカウントでは、「6月って祝日がないんですね…そんな時はやけくそシャウエッセン丼するしかないですよね」というコメントとともに、