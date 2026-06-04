女優の渡辺えりが４日までにインスタグラムを更新し、歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６で女優の能條愛未の披露宴の様子を披露した。「中村勘三郎さんの中村座初のニューヨーク公演の時、現在の中村芝翫さん三田寛子さんの宿泊しているホテルで国生（橋之助）さんが不機嫌に座っていて慰めたことがありました」と振り返ると、「この日は中村勘三郎さんのお誕生日！７１歳！やはり会場で思わず探してしまいますね。市村さん