EVバス問題の対応を巡り、5月14日、大阪府大阪市で記者会見に臨んだ大阪メトロの河井英明社長EV（電気自動車）を巡る現実は厳しさを増すばかりだ。リアルワールドで採算が合わず、ついに経営破綻まで招く事態となった。それでもなお、国や自治体はEV関連補助金を投じ続ける。果たして"EV一本足打法"は、本当に日本の未来を照らす光なのか!?＊＊＊【"EVバス墓場"の 異様すぎる現実】これまで一部メディアは「EVシフトこそ正