家電量販店最大手のヤマダホールディングス（HD）と大手のエディオンが経営統合する方針であることが4日、分かった。持ち株会社を設立し、2社を傘下に置く案を軸に検討する。売上高は計約2兆5千億円に上り、商品開発を強化する。