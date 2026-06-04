待ってました。５月29日に全米公開され特大ヒットを記録中、“リミナルスペース”に迷い込むホラー映画『Backrooms』(バックルームズ)の日本公開が決定した。時期はまだ明かされていない。現20歳の映像クリエイター、ケイン・パーソンズ監督の長編デビュー作となる本作は、ネット掲示板から生まれた都市伝説を映像化したもの。わずかに現実からズレている、出口の見えない黄色い部屋に迷い込む奇妙な体験を描いている。パーソンズ