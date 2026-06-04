5月、たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件。かつて母娘の隣に住み、公開手配されていた大山賢二容疑者（42）が3日、市内を流れる川で遺体で発見されました。 【写真を見る】最後に目撃された5月20日の大山賢二容疑者の様子 遺体の司法解剖からわかったこととは。そして容疑者の死亡により事件の真相究明はどうなるのか。元警視庁刑事・吉川祐二氏らの見解を交えて解説します。 遺体