韓国6・3地方選挙の本投票当日である3日、ソウル地域14カ所の投票所で投票用紙が不足し、投票が中断されるという前例のない事態が発生した。2022年大統領選の期日前投票当時の「ざる投票」に続き、再び全国単位の選挙でずさんな管理を巡る論争が起きた。中央選挙管理委員会は「責任を痛感している」として公式に謝罪したが、野党はソウル地域の開票中断と再選挙を要求し強く反発した。この日午後、松坡区・江南区（カンナムグ）・