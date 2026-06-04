オランダが親善試合で敗戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、日本代表と同じF組に入ったオランダ代表は3日（日本時間4日）、アルジェリアと国際親善試合を行い、0-1で敗戦した。ライバル国の仕上がりに熱視線を送った日本のファンからは様々な反響が上がっている。J組に入ったアルジェリアをホームに迎えたオランダは、DFファンダイク（リバプール）やMFデヨング（バルセロナ）、ラインデルス（マンチェスタ