数十億円もの遺産があると聞くと、多くの人は「相続すれば大きな財産が残るはず」と考えるのではないでしょうか。そのため、相続税が高額になったとしても、わざわざ放棄する理由は想像しにくいかもしれません。しかし、実際の相続では遺産の金額だけでは判断できない事情があります。 そこで本記事では、巨額の遺産でも相続放棄が選ばれる背景を解説します。 数十億円の遺産でも相続放棄を選ぶことはある 相続放