タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、4日までにピーチ・ジョンの公式インスタグラムに登場。貝殻モチーフの“人魚ブラ”を着用した撮影ビジュアルが公開され、「まさしく人魚姫」「か…か…可愛すぎて滅」などと反響を呼んでいる。【写真】「きれい」「まさしく人魚姫」貝殻モチーフの“人魚ブラ”まとう森香澄森は4月、同ブランドの新ミューズに就任。ブランドを代表するシリーズ『ナイスバディブラ』などのランジ