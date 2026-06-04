「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が九回の第６打席でバットを折られながらも右前打を放ち、今季６度目の１試合３安打をマークした。先頭のスミスが中前打で出塁すると、１死からフリーランドが中前打で好機を広げた。走者一、二塁で打席に入った大谷。変則右腕のトンプソンに対し、２球目のスライダーを捉えるとバットを折られながらも右前に弾んだ。今季６度目の１