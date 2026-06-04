声優菅叶和（かん・かんな＝24）が4日、Xを更新。水ぼうそうにかかっていたと明かした。菅は先月末にかけて体調不良のため、複数のイベントを欠席。所属の東京俳優生活協同組合が5月27日に発表していた。そして今回「いつも応援していただいているみなさまへこの度はご心配をおかけしてしまいすみません。事務所から発表させていただいた日に、お医者さまから『水疱瘡』との診断を受け、先日やっと外出や仕事への復帰ができるよう