厳しい暑さとなった5月30日、東京・豊島区で70代の男性が熱中症の疑いで死亡したことがわかりました。23区内での熱中症の疑いによる死亡者は今年初めてとなります。東京都監察医務院によりますと、5月30日、東京・豊島区で70代の男性が熱中症の疑いで死亡しました。男性が死亡したのは屋内で、部屋にエアコンは設置されていなかったということです。東京23区内で、熱中症の疑いで死亡した人が確認されたのは今年初めてです。この日