6月3日にモンテレイでW杯の事前キャンプをスタート北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月3日、メキシコ・モンテレイで事前キャンプをスタートした。現地メディア『ABCNoticias.mx』は、日本代表DF長友佑都への“スペイン語インタビュー”の様子を公開し、その内容を報じている。『ABCNoticias.mx』公式Xは、「自身5回目のW杯出場となるDF長友佑都は、モンテレイの第一印象を語り、この街にとても満足している