国際親善試合が3日に行われ、オランダ代表とアルジェリア代表が対戦した。オランダは欧州予選を無敗のグループ首位で突破し、2大会連続12回目の出場を果たした。FIFAワールドカップ2026では、日本代表と同じグループFに入る。対するアルジェリアも、アフリカ予選ではグループ首位で突破。3大会ぶり5回目の出場を決めた。オランダは立ち上がりから自分たちのペースで試合を運び、ボール保持の場面では左サイドのコーディ・ガ