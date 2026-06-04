今回は、ミールキットで料理したことがバレ、怒鳴られたエピソードを紹介します。なんでそこまで言われなきゃいけないの…「彼氏と結婚を前提に同棲することになりましたが、正直、同棲生活はしんどいです。彼氏は家事を全部私にやらせようとするうえに、私がやったことに文句ばかり。料理をしても『野菜の切り方が下手すぎる』『味付けがおかしい』『おかずが少なすぎる』と言ってきて、うんざりしました。そこで私は、宅配のミー