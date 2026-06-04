「Paradi Show（パラディショー）」は、日本人の悠子さんとアメリカ人のビルさんの国際結婚カップルと、3人の息子たちの日常を発信する人気YouTubeチャンネルです。長男カイくんの「日本の高校に進学したい」という希望をきっかけに、2021年に悠子さんと3人の息子たちは日本へ移住しました。前編では、当初アメリカの大学を第一志望としていたカイくんが日本の大学を受験した理由や、大学受験の裏側についてお伝えしました。後