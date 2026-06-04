ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５４）がメジャー最大の関心事であるタイガース、タリク・スクバル投手獲得について初言及した。３日（日本時間４日）、ロバーツ監督は米全国紙「ＵＳＡトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者の取材に応じ、２年連続サイ・ヤング賞左腕獲得について「他球団は激怒するだろう」とキッパリ。「しかし、我々にはそれを成し遂げるだけの有望な選手層がある。タイガースとトレードができるチーム