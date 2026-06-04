お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。学生時代の貴重な写真を公開した。クロちゃんは「短大の時ぐらい痩せようかなー」と記し、短大生時代の写真を公開。現在と比較すると、かなりほっそりしている様子がわかる。さらに、ハッシュタグを用いて「2年浪人して短大」「20歳」とつづり、20歳当時の写真であることを明かしていた。フォロワーからは「普通にかわしん」「足の筋