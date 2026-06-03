AMDはCOMPUTEX 2026にあわせたAM4ソケットへのコミットメントとして、大規模なL3キャッシュを統合してゲーミング性能を大きく高めたCPU「Ryzen 7 5800X3D」10周年記念エディションを発表した。2022年に発表された大好評モデルが復活するとして注目を集めているが、ただの再製造・再販売ではないようだ。Tom’s Hardwareが報じている。「Ryzen 7 5800X3D」10周年モデルはただの復刻じゃない。TSMC製造技術の代替わりでほぼ再開発Ryz