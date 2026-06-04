教え子のショートパンツの中を盗撮したなどとして、東京都内の公立小学校教諭の男が逮捕されたことがわかりました。【写真を見る】【独自】“体育の指導”と称して女子児童を呼び出し「ブリッジ」させてショートパンツ内を撮影などしたか都内の公立小学校教諭の男を逮捕警視庁捜査関係者によりますと、逮捕されたのは、都内の公立小学校教諭・杉野佑容疑者（39）で、おととしから去年にかけて、教え子の当時8歳から12歳までの