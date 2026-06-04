【ワシントン共同】米国務省は3日、イスラエルとレバノンが形骸化した停戦の再開で合意したと発表した。親イラン民兵組織ヒズボラが攻撃を完全に停止し、レバノン南部のリタニ川以南の地域から要員を撤退させることが条件としている。米国はレバノン国軍の能力向上を後押しする。イスラエルとレバノンは2、3両日、米国の仲介によりワシントンで高官協議を開催。米国務省が3カ国の共同声明を発表した。イスラエルとヒズボラの交