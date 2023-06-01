先日、不注意にてワイヤレスイヤホンを紛失してしまったときのこと。前日の行動を辿った際におそらくタクシーの中に置き忘れたのだろうと特定し、幸いにも配車アプリのGOを使っていたので当日乗ったタクシー会社に連絡しよう、とアプリを開いたら、「忘れ物のお問い合わせ」というボタンがあるのを発見。アクセスしてみるとfindというサービスが表示されました。後から調べたところ、2026年1月にGOがfindに対