1958年ごろから彦根城内唯一の売店として営業を続けてきた「鐘の丸売店」。散策の合間の休憩場所として、また、市のキャラクター「ひこにゃん」のオリジナルグッズが買える店として親しまれてきました。 しかし土地などを所有する市が建物の老朽化などを理由に立ち退きを要請。売店側が求めに応じ、5月末が最終営業日となりました。 （東京から）「ちょっと寂しいですね。なんとかならなかったのでしょうか」 そ