「序列が入れ替わった」その瞬間、そう確信した。１−０で勝利した５月31日のアイスランド代表戦、日本代表の森保一監督は83分に、GKの鈴木彩艶（パルマ）を下げて、早川友基（鹿島アントラーズ）を投入した。この交代で、第２GKが早川だということが明確になったと言えるだろう。24年冬のアジアカップ以降、森保ジャパンの正守護神が鈴木だというのは周知の事実だ。北中米ワールドカップのアジア最終予選でも、出場が決定