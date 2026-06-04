約6年3か月にわたって航空自衛官を務めたAIKA（25）が、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入した。【変わりすぎ！！】今とはまるで別人…「モンチッチ並みのベリーショート」だった航空自衛官時代を見る（写真多数）迷彩服から露出度の高い衣装へ。一見すると驚きの転身だが、AIKAは「格好は変わっても、自分は変わっていない」と語る。 ◆◆◆「超ベリーショートで…」入隊後