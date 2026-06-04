ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageの出演キャスト＆ビジュアルが解禁された。公演は10月2日より、東京・大阪・岐阜にて上演される。【写真】顔＆ビジュアル完全再現！『テニミュ』全28人のソロビジュアル前作ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageから始まった「U-17 WORLD CUP (アンダーセブンティーン ワールドカップ)」の決勝戦“日本vsスペイン”。今作は、前作で途中まで描かれたS1(シングルス