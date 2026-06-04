ぼくは現在、アメリカのシアトルにあるテック企業でプロダクトマネージャー（PM）として働いています。シアトルといえば、年中どんよりとした曇り空が広がる街ですが、最近はそれ以上に、地元のテックワーカーたちの表情が曇っているように見えます。仕事終わりに同僚たちと近くのカフェに立ち寄り、ぼくはお酒を飲まないので炭酸水のボトルを傾けながら彼らの雑談に耳を傾けていると、最近の会話のトーンが、かつてのような「次は